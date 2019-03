Aris nettsjinsteande sterk slotoffinsyf krekt ûnderút tsjin Dutch Windmills

Nei it skoft

Yn it begin fan de twadde helte slagge it beide ploechen net om in protte te skoaren. Aris kaam in lyts bytsje better út de klaaikeamer en slagge deryn de efterstân mei noch fjouwer minuten op de klok yn it tredde kwart werom te bringen ta acht punten: 45-53. De Ljouwerters drukten lykwols net troch en dus stie der mei noch mar ien kwart te gean in stân fan 54-65 op it boerd.

Yn it fjirde en lêste kwart blieken de Ljouwerters noch oer in ekstra foarried enerzjy te beskikken. De oerwinning foar de besikers like al sa goed as wis, mar mei noch 3.51 op de klok kaam Aris werom ta 69-72. Kinney brocht 25 sekonden letter de marzje mei in twapunter sels ta ien punt.

In hektyske slotfaze wie it gefolch, dêr't hast net mear yn skoard waard. Mei noch 2.18 op de klok fergrutte útblinker Coleman de foarsprong fan de Dordrechters nei 71-75. Doe't Nick Masterson mei noch 49 sekonden op de klok mei in twapunter it gat wer twa makke, like in ferlinging deryn te sitten foar de thúsploech. Mar der waard net mear skoard en dus wie de einstân: 73-75.