Groep Riemer stiet foar dilemma: fierder prate of net?

Sy giene yn petear mei de nije foarsitter Cees Roozemond, Ried fan Kommissarissen-leden Willem Jan van Elsacker en Peter Bazuijnen, Hein Huisman en Rico Jalink fan it Stichtingsbestjoer. Ek Sjoerd Feenstra wie oanwêzich. Hy tsjinne as soarte fan tuskenpersoan.

Ferskate dielnimmers oan dit petear litte witte dat se út elkoar gien binne en allegear foar harsels bepale sille oft se fierder yn petear wolle mei elkoar of net. Guon litte al witte dat se twivelje oer fierdere gearwurking, oaren litte it yn it midden en wer oaren jouwe oan dat it in goed petear wie. Se ha ôfpraat dat se mooglik kommende wike freed wer mei elkoar yn petear sille.

Earst in plan

In soad ferskillende ûnderwerpen kamen oan bod by it petear. De groep Riemer fynt dat der earst in plan komme moat en dat dêrnei pas sjoen wurde moat nei de ynfolling. Se ha no wol útlein wat harren plan is. Sa oerhearsket dan ek it positive gefoel dat se no lang om let ris mei se yn petear west ha. Wol bliuwe se derby dat de proseduere fan de oanstelling fan Cees Roozemond net de goeie west hat.

Oan de oare kant waard it gefoel dield dat guon leden lulk binne oer alle krityk fan de groep Riemer. Sy fine dat dêrmei it Hearrenfean-belang net tsjinne wurdt.