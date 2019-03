Dokkumer muzikant fernielt by fersin keunstwurk fan Herman Brood

Schaaf hie thús in fleske aseton stean. Dêrmei gie er oan 'e slach en krige hy de piano wer hielendal swart. "Doe kamen der in pear dy't seine; 'wat hast dien?'"De Dokkumer hie foto's fan foar en nei it poetsen makke en dy grutsk sjen litten. "Se hawwe my foar gek ferklearre. Mar ik fûn it gjin keunst. Ik fûn it ferskriklik. Ik ha nea it besef hân dat it wurk fan Brood sa spile."

Schaaf hat noch sa'n fiif jier op de piano spile, mar it ynstrumint wie fierstente swier. Der moast altyd in karre mei om it ding te ferslepen. "Ik ha 'm ferkocht oan in man út Dokkum." Dy man hat der lykwols net in soad wille fan hân, omdat hy al gau ferstoar. "In oantal wiken lyn kaam ik syn frou tsjin. Sy frege oft ik der noch belang by hie, want yn dy tritich jier net fan syn plak west."