Oranjefroulju winne nei strafskoppen fan Sina yn Algarve Cup

De Oranjeliuwinnen, mei de Friezinne Sherida Spitse, hawwe de tredde wedstriid fan de Algarve Cup wûn. Friezinnen Sisca Folkertsma en Loes Geurts sieten op de bank. De ploech fan bûnscoach Sarina Wiegman is dêrmei as alfde einige yn de Algarve Cup. Nei de reguliere spultiid stie it 1-1, mar de Nederlânske froulju diene it better yn de strafskoppesearje. Yn it Portugeeske Parchal waard it 4-2.