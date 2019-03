Earste Fryske jongeren yninte tsjin meningokokken yn Wolvegea

"We hebben tot nu toe in het najaar van vorig jaar tweederde van de jongeren vanaf 14 jaar opgeroepen en daarvan is 89,2 procent verschenen om de vaccinatie op te halen. Daar zijn we redelijk tevreden over. Hoe het dit voorjaar met de andere leeftijdsgroepen en het totaal van de 34.000 jongeren gaat, zullen we afwachten", seit Jeannette Provoost, projektlieder fan de kampanje.

Guon bern hawwe der goed oer neitocht wêrom't se dy prik no krekt wolle. "Ik vind het best wel belangrijk. Ik wil niet het risico nemen dat het me toch overkomt", fertelt se. "Alle meisjes uit m'n klas doen mee."