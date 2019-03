Sliepproblemen troch skermgebrûk: "Met name dat uur voor het slapengaan, geeft klachten"

Susan Jansen fan it RIVM hat meiwurke oan it ûndersyk. "Het allerbelangrijkste wat we nu zien, is dat het schermgebruik in de avond bij jongeren ook echt slaapproblemen geeft. We hebben ook gezien dat je die problemen kan verkleinen door minder schermen te gebruiken of door een brilletje op te zetten dat het blauwe licht tegenhoudt", fertelt se. It giet dan om tillefoans, mar ek om tablets en kompjûters.

Skermen binne net mear fuort te tinken. Ek op skoallen wurde se hieltyd mear brûkt. "Wat we ook zien, is dat in de avond de schermen veel worden gebruikt, nog tot vlak voor het slapen gaan. Met name dat uur voor het slapengaan, geeft klachten."