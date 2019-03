Iepensteande fakatueres yn de soarch ferdûbele: wat no?

Tweintich kursisten

Mar hy hat no it idee dat er foar alle partijen de oplossing fûn hat: it opliedingstrajekt Op Stap. Yn it ôfrûne jier ha tweintich dielnimmers in ynterne-oplieding folge binnen Patyna. Se ha staazje rûn en binne begelaat troch wurknimmers dy't al in soad ûnderfining ha. In pear wike lyn ha se harren diploma krigen en binne se oan it wurk.

Ien fan harren is Marijke Bloem fan 54 jier. Har hiele libben hat se in soad ferskillende baantsjes hân, fan skjinmeitsje oant yn de hoareka. "Ik rûn alle kearen tsjin itselde probleem oan: te min oeren en net genôch jild foar in oplieding om my in oplieding dwaan te litten. Meardere kearen ha ik by it UWV west om te sjen oft ik in oplieding dwaan koe, mar it is nea slagge."