Kabelnoord hellet 61 persint oanmeldingen foar glêsfezel yn Weststellingwerf

It grutst is de animo yn Nijlemmer, Teridzert en De Hoeve, dêr leit it persintaazje boppe de 80 persint. Yn Pepergea en Slikenboarch wurdt mar 29 persint helle, mar ek dêr wurdt it netwurk gewoan oanlein.

Foar it earst binne yn Weststellingwerf twa bedriuwen dy't glêsfezel oanlizze wolle. Konkurrint Glasvezel Buitenaf set ek gewoan troch. Dit bedriuw hie twivels by it oantal oanmeldingen fan Kabelnoord, mar jout sels gjin helderheid oer de sifers. Sy halde it op 'in moai oantal oanmeldingen'.