Bouplan yn De Broek by De Jouwer: noch altyd juridyske striid

De juridyske striid oer it bouplan yn De Broek by De Jouwer is noch net foarby. Dat docht bliken út in útspraak fan de Raad van State. Dêryn gong it oer fjouwer beroppen tsjin it bouplan. Trije dêrfan binne ôfwiisd, mar de Raad van State wol in fjirde berop noch better besjen.