Sietske Poepjes en Esther de Lange gean de striid oan yn bakbattle

Foar it radioprogramma Sneon yn Fryslân betinkt Poepjes eltse wike in resept. Se is yn har frije tiid in fanatyk bakker en wol no besykje hiel Nederlân sjen te litten dat se in poerbêste taartbakker is. De Lange set ek alle wiken in foto fan in baksel online. Doe't sy en Poepjes yn jannewaris beiden in Battenberg cake makken, woe Spanninga dêr wat mei dwaan. Sa betocht hy de bakbattle, in soarte fan Fryske bake-off!

"Doe't ik dat hearde, ha ik earst mar efkes ynformearre. Ik tocht: wat makkest no en hokker ûnderfining hasto? Doe krige ik plaatsjes te sjen: dy baksels kinne fuortendaliks op 'e tafel by Janny en Robert (sjueryleden by Heel Holland Bakt, red.) as spektakelstik. Geweldich!", fertelt Spanninga entûsjast.