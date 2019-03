Nije ynfolling kultureel sintrum Balk ûnwis, wurkgroep jout opdacht werom

It eardere kultureel sintrum wurdt sûnt oktober ferline jier net mear brûkt. De frijwillige behearder dy't it sintrum jierrenlang draaiende hâlde, hat him weromlutsen en opfolger of ferfanger is net fûn.

Der wiene by de wurkgroep en de gemeente De Fryske Marren in soad ideeën foar in nije ynfolling, mar de frijwilligers om dêr mei oan de slach te gean, wiene der net.