Krúsweikuier troch Snits lit minsken neitinke oer ferbûnens

Mear as hûndert dielnimmers diene woansdeimoarn mei oan de Krúsweikuier troch it sintrum fan Snits. Op in spesjale rûte troch de stêd binne oant peaskesneon 14 staasjes pleatst, portretten dy't de lijenswei fan Jezus útbyldzje. De staasjes binne makke nei foarbyld fan de orizjinelen yn de Sint Martinustsjerke.

Ferbûnens troch stilstean

It wurd staasje komt fan it Latynske statio, wat stean of stilstean betsjut. By elts skilderij op de rûte stiet in stik tekst as oertinking. It moat besikers neitinke litte oer wat de lijenswei fan Kristus betsjutte kin foar minsken.

Neffens pastoar Van der Weide soarget it foar ferbûnens en lit it minsken tinke: "Hoe zijn wij als mens? Hoe gaan wij met het leven om? Hoe staan wij in verbondenheid met de medemens?" Op dizze wike kinne minsken troch Snits rinne. Startpunt is it Bonifatiushûs en de rûte einiget by de Martinitsjerke.