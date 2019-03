Op de A7 fan Drachten nei It Hearrenfean hat woansdei om it middeisoere hinne in slim ûngelok west. Der binne twa auto's by belutsen. Ien is oer de kop slein. Trije persoanen rekken ferwûne en binne nei it sikehûs tabrocht. It ûngelok barde by Tsjalbert rjochting knooppunt Hearrenfean. De A7 fan Tsjalbert rjochting De Jouwer ôf is ôfsletten.