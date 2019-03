Keamerfragen moatte dúdlikheid jaan oer jild foar ferbreding slûs by Koarnwertersân

"Het is mooi als de premier dat zo stelt, maar hoe gaat hij dat doen. Dat vraag ik me af", seit Twadde Keamerlid Stieneke van der Graaf fan de ChristenUnie. "Ik heb gevraagd hoe de regering dit wil aanpakken, dus heb ik aan de minister van Infrastructuur gevraagd welke oplossing de regering ziet om die verbrede sluis te realiseren."

Yn desimber is dêr in moasje oer oannommen. "Het is een grote wens die kamerbreed wordt gedragen. De minister heeft de opdracht gekregen om deze zomer in kaart te brengen hoe dat financieel kan. Het is goed dat de premier dit hardop heeft gezegd, maar ik vind dat hij nu ook duidelijkheid moet geven."

In bredere slûs soe goed wêze foar de ekonomyske ûntjouwing yn de brede Iselmarregio dêr't fjouwer provinsjes en tal fan gemeenten ûnder falle. Ek by it bedriuwslibben is in soad draachflak.