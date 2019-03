Rinus Buising: "Der is net ien dy't polityk bedriuwt lykas Provinciaal Belang Fryslân"

Wat fynsto fan de stelling: 'De provinsje kin as bestjoerslaach wol ôfskaft wurde'?

"Der is neat mis mei it provinsjaal bestjoer sa't dat no is. In soad provinsjaal oerstiigjende maatregels kinne net oars as troch in provinsjale bestjoerslaach regele wurde en bewekke. De ynspraak út de lokale mienskip moat lykwols folle better."

Hoe wol dyn partij de Friezen better/mear belûke by de provinsjale polityk?

"Om't wy in tribune binne fan ferskate lokale, ûnôfhinklike partijen sil der gauris struktureel oerlis wêze (moatte) mei de oare lokale partijen út de provinsje."

Telefyzjeprogramma's lykas 'Zondag met Lubach' en 'De wereld draait door' gean regelmjittich oan de haal mei kampanjefilmkes. Hoe gean jimme dêr mei om?

"Wy hawwe gjin kampanjefilmkes om mei oan de haal te gean."