Amelanners kinne meiprate oer plannen eigen feartsjinst

De Amelander Veerdienst organisearret twa ynformaasjejûnen om mear oer harren plannen fan in eigen feartsjinst te fertellen. De earste gearkomste is woansdeitejûn. In groep fan seis Amelanner ûndernimmers kaam yn 2018 nei bûten mei plannen foar de Stichting Amelander Veerdienst. Dy wol yn 2029 in konsesje om in feartsjinst fan en nei it eilân te ûnderhâlden, omdat der grutte soargen binne oer de berikberens fan it eilân.