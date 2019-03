Van Doesburg-Rinsemahûs yn Drachten is no in ryksmonumint

It Musuem Drachten is wiis mei dizze status. Sa kinne se no mei finansiering út fûnsen de wenning in goeie steat hâlde. Museum Drachten is dizze wike ek begûn mei it jaan fan rûnliedingen troch it hûs oan de Torenstrjitte. It giet no noch om in pilot, mar fan 15 maart ôf is der in folslein programma beskikber. It hûs yn de Torenstrjitte is fan arsjitekt Theo van Doesburg, grûnlizzer fan de bekende keunstnerbeweging De Stijl.