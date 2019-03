Hûneklups driigje harren fjild by De Tynje kwyt te reitsjen

Neffens Leonie van der Horst, foarsitter fan de hûnesportferiening, hawwe se sa'n njoggen jier lyn mei de provinsje ôfsprutsen dat sy fuort gean soene as der in keaper is. Yn de ôfrûne njoggen jier is der gjin keaper west en dy is der no ek net. "Se wolle de grûn as lânbougrûn ferkeapje, mar it wie earder in slibdepot. As de boeren it hawwe woene, hiene se it al lang kocht", seit Van der Horst.