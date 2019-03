Bestjoerskrisis keatsferiening Jan Bogtstra op nipperke foarkaam

Nochris om tafel

Mar safier kaam it tiisdeitejûn krekt net. De gearkomste frege mei klam oan beide partijen om nochris om de tafel te gean. Sawol de sittende foarsitter, Ludwig Seerden, as de mogelik kommende foarsitter, Tinus Boomstra, doarde it úteinliks net oan om de saak op de spits te driuwen. Beide sprutsen oer it belang van Jan Bogtstra, dat sy beide net skeine wolle.

Dochs sit der yn de feriening in protte twaspjalt, argewaasje en wantrouwen. De kommisje bliuwt by it stânpunt dat it hjoeddeistige bestjoer opstappe moat. Sa net, dan lûkt de kommisje him werom. Wat der dan fan de plannen komt, is ûndúdlik.

Mooglik mei mediator

Mar safier is it no dus net kaam. Op oantrunen fan de gearkomste binne beide partijen akkoart gean mei it útstel fan in beslissing. Binnen seis wiken moat der dúdlikens komme. Beide partijen sille yn dy perioade wer mei-inoar om tafel, eventueel ûnder lieding fan in neutrale mediator. Foar sittend foarsitter Ludwig Seerden is it hoe dan ek syn lêste put. Nei in lange bestjoersperioade by Jan Bogtstra is er net mear beskikber foar in nije termyn as bestjoerslid