Minder faak wachtsje foar brêge troch sintraal betsjinningssysteem

Under it plan falle ûnder oare in sintrale brêgebetsjinning mei as stânplak Ljouwert, it ôfskaffen fan it klompkejild en it foarkommen dat boatsjefarders foar in brêge wachtsje moatte omdat de brêgewipper skoft hat. Dat lêste is by goed 150 brêgen yn Fryslân wol it gefal, by sa'n twahûndert hoecht net mear betelle te wurden. En fjirtich Fryske brêgen wurde al sintraal betsjinne.