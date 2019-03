Frijwilligers brânwacht Aldegea foar de keuring

Lang trajekt

"It is in unyk trajekt dat wy yngean", seit projektlieder Pieter-Jan Schouwstra. "Der komme wol faker nije kazernes, mar net faak yn in doarp dêr't noch nea ien west hat. Dêrom wurket it kwa oplieding wat oars. De komplete groep is nij. Gewoanwei soene de frijwilligers dy't al langer yn tsjinst binne de nijere frijwilligers op sleeptou nimme en harren saken leare. Mar dat kin no net."

De frijwilligers moatte in lang trajekt yn, om úteinlik op de post as brânwachtman of brânwachtfrou oan de slach te gean. Sa moatte se bygelyks in spesjale keuring ûndergean en in 'ferklearring fan goed gedrach' (VOG) krije. As dat posityf is, krije de potinsjele brânwachten yn de maitiid fan 2019 in oplieding ta frijwilliger en moatte se dêr yn 2021 klear mei wêze. De skep foar de nije brânwachtkazerne moat dan ein 2019 de grûn yn kinne.