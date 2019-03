Plannen nijbouwyk Unia by Ljouwert tydlik stillein

"Belofte frij útsjoch skeind"

By de ynspraakjûn yn de gemeenteried waard ferline wike dúdlik dat in soad fan de omwenners yn it buorskip Techum harren mislet fiele. Harren wie tasein dat se frij of wiids útsjoch hâlde soene. Doe't de plannen presentearre binne, waard dúdlik dat de nije wyk folle tichterby de besteande bebouwing komt.

Wethâlder De Haan wol mei alle belutsenen opnij prate: "Ik ga niet toezeggen dat we de plannen gaan veranderen. Want we kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Als duidelijk is waar de kritiek precies zit, kunnen we kijken wat we kunnen doen. Nu hebben we veel kritiek gehoord. maar inhoudelijk over de plannen weinig."

"Ferwachtingen net heech"

De petearen duorje oant april en dan komt de gemeente Ljouwert mei in nij brief mei de plannen foar it gebiet. Wykpanel De Súdlannen lit yn in reaksje witte dat se it 'in grutte stap fine yn mooglik de goede rjochting'. Mei it each op de ûnderfining dy't it wykpanel mei de gemeente Ljouwert hat, binne de ferwachtingen net heech, lit foarsitter Sint Smeding witte.

"Makelers moatte gjin frij útsjoch belove"

De Haan is ek oan de slach mei it ferbetterjen fan de kommunikaasje. Makelers en oare belutsenen is op it hert drukt dat se gjin beloftes dwaan meie op frij útsjoch yn de nije wyk. De Haan: "We bouwen daar de grootste nieuwbouwwijk fan Fryslân. Het gaat in totaal om 5600 woningen. Dan kan ik die belofte niet doen. Wel dat we bouwen met een oog voor groen en open ruimtes."

It ferlet oan wenten yn Ljouwert is grut. Makelers trune by de gemeente Ljouwert oan om haast te meitsjen mei it útjaan fan nije boukavels.