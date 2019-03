Foppe de Haan oer beneaming Roozemond: "Opmerklike gong fan saken"

De Haan hat mei ûnder oaren earefoarsitter Riemer van der Velde en Gertjan Verbeek in plan betocht om de klup der wer boppe-op te helpen en soe dêr woansdei mei Roozemond oer prate.



"Ik fernuverje my oer dizze beneaming, want moandei binne wy útnûge om mei Cees Roozemond en mei in delegaasje fan it Stichtingsbestjoer en de ried fan kommissarissen te praten oer de takomst fan de klup.

"Kâns nea krigen"

"Wy wolle yn breder ferbân útlizze hoe't wy deroer tinke, mei-inoar filosofearje hoe't wy de klup helpe kinne. Dy kâns hawwe wy nea krigen. En as sy dan sizze dat se der oars oer tinke, dan is dat ek prima."



In betingst fan de 'groep-Van der Velde' hat altyd west om earst in plan te meitsjen en dêrnei de minsken te beneamen. De beneaming fan Roozemond stiet dêr heaks op. De Haan: "Yn it ferline binne der faak minsken beneamd fan wa't letter bliken die dat se ûngeskikt wiene. Lit ús dat no ris foarkomme".