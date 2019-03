Doeslief ropt reaksje op: "Der is al genôch negatyfs yn 'e wrâld"

Joyce Beukema út Ljouwert sit as aktiviste faak yn it each fan de stoarm. Sy wurdt op sosjale media en yn it echte libben foar de slimste dingen útskolden. "Ik wurd somtiden dagen nei in demonstraasje noch werkend. Dan krij ik te hearren dat ik oprotte moat, of my de bek hâlde moat." Op Facebook en Instagram krijt Beukema faak priveeberjochtsjes. "Minsken wolle sa harren miening jaan, mar meastentiids is dat in soad flokke en tiere."

Op Facebook hat Omrop Fryslân wolris nijs pleatst, dat giet oer in demonstraasje dêr't Joyce it wurd fierd hat. Somtiden binne der dan minsken dy't mei reaksjes komme lykas Spiegeltje spiegeltje aan de wand, deze vrouw heeft een zwaar geestelijke achterstand, rot toch op snol of Na de 2e wereldoorlog werden dit soort vrouwen de kop kaal geschoren en ingesmeerd met pek en veren. Ik zeg voer maar weer in!