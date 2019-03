Minister Slob sil stranger tasjen op ûnderwiis yn krimpregio's

Mei it strangere tafersjoch reagearret de minister op it advys fan de kommisje-Dijkgraaf, dy't advys útbringt oer learlingedaling yn it fuortset ûnderwiis.

"Iedere leerling moet op een acceptabele afstand naar een voor hem of haar goede school kunnen", seit Slob. "Dat kan alleen als scholen in krimpregio's nu al plannen maken voor de toekomst." Guon skoallen ûnderskatte de omfang of urginsje fan de learlingedaling lykwols, fertelt de minister. Dêrom nimt er maatregels.

As de kommende tsien jier problemen ûntstean en skoallen net genôch dogge, moatte de skoalbestjoeren in plan fan oanpak meitsje.

Ofwike fan de regels

Minister Slob sil ek ûndersykje oft der in regeling komme moat om it ûnderwiisoanbod yn guon regio's takomstbestindich te meitsjen. Dat kin troch bygelyks fan guon "knellende" regels ôf te wiken, yn de wurden fan de minister.