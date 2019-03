Selstraf foar Sweed dy't sjongeres stalkte

De Sweed stjoerde Hiske Oosterwijk e-mails, belle har en spruts har voicemail yn. Hy gie ek by har heit en mem yn Mantgum del en liet dêr brieven en kadootsjes achter. En hy drige himsels tekoart te dwaan, as er har net te sprekken krige. Neffens saakkundigen hat de man in depressive steurnis.

Njonken de finzenisstraf hat de Sweed ek in kontaktferbod krigen. Hy mei de sjongeres en har âlden net benaderje.