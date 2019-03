Fryslân betinkt 'ús ferlosser' Domela Nieuwenhuis yn 100ste stjerjier

Histoarikus Jan Willem Stutje is tiisdeitejûn de earste dy't yn Ljouwert wat fertelle sil oer de garismatyske sosjalist. Yn 2012 publisearre Stutje in biografy oer Domela Nieuwenhuis. Yn de lêzing sil hy tiisdeitejûn fertelle oer Domela en de sosjalistyske beweging yn de begjinjierren. De foardracht is de earste fan trije, yn Tresoar organisearre troch de wurkgroep Studium Generale Fryslân. Op 12 maart folget Sabine Hiebsch en op 19 maart Yme Kuiper en Bert Looper.

Hiele jier aktiviteiten

Dêr hâldt it net mei op, want it hiele jier binne der ferskate aktiviteiten om de betsjutting fan Domela foar Fryslân te betinken. Yn april is der in konsert yn de mennistetsjerke op It Hearrenfean en in lêzing yn It Damshûs. Yn maaie en septimber binne in lêzing yn Ljouwert en in boekpresintaasje yn Museum Opsterlân. Novimber is de stjermoanne fan Domela, dan binne der nochris twa lêzingen, in preek op De Gordyk en in spesjale Domela Nieuwenhuis-dei by Museum Heerenveen.

Alle aktiviteiten fan it Domela Nieuwenhuis-jier binne te finen op de webside fan it Domela Nieuwenhuis Fûns.