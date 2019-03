De plysje hat tiisdei ien fan de A7-blokkearders ophelle. De 34 blokkearders moasten DNA ôfstean, om't se feroardiele binne ta in wurkstraf. In diel fan de groep blokkearders hat de DNA-ôfname lykwols wegere. De wegerders hiene earder al in brief krigen, mei de meidieling dat se oanholden wurde koene foar in ferplichte DNA-ôfname.