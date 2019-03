Cees Roozemond langer tydlik direkteur by SC Hearrenfean

Ein novimber seit it Stichtingsbestjoer, dêr't Roozemond op dat stuit foarsitter fan is, it fertrouwen op yn de ried fan kommissarissen. Algemien direkteur Luuc Eisenga lûkt syn konklúzjes en stapt ek op. Heal desimber beneamt it Stichtingsbestjoer twa nije kommissarissen: Egbert van Hes en Willem Jan van Elsacker.

Tydlik foarsitter

Roozemond sels stapt út it Stichtingsbestjoer en wurdt tydlik foarsitter fan de ried fan kommissarissen. Boppedat wurdt hy beneamd ta 'gedelegeerd bestjoerder'. Op dizze wize nimt hy oant 1 maart de posysje oer fan Luuc Eisenga. Dy perioade is no ferlinge.