LIJST058 stelt fragen oer stillizzen ferbouwing kafee De Ossekop

LIJST058 wol fan de gemeente witte wêrom't de betingsten net op papier set binne. "Het is heel apart dat je voorwaarden afspreekt en die vervolgens niet op papier zet", fynt fraksjefoarsitter Otto van der Galiën. "Vooral omdat we het hier hebben over een rijksmonument. Dan ben je als gemeente toch uiterst behoedzaam."

De Ossekop sleat ferline jier nei 106 jier de doarren. It kafee wie benammen populêr by âldere Ljouwerters, sjoernalisten, middenstanners en amateursporters op sneontemiddei.