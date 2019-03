Theun Wiersma: "Ik ben voor gelijke kansen voor iedereen"

Vertel eens iets over jezelf dat niemand weet?

"Dat zou dan iets moeten zijn dat zelfs mijn partner niet zou weten en dat is er gewoonweg niet. Ik ben daar blij mee, want binnen een relatie hoor je geen geheimen voor elkaar te hebben. Zo ben ik ook in mijn werk en wil ik ook binnen de politiek actief zijn: open, eerlijk, transparant en betrouwbaar."

Voor welk fries streekproduct mogen we je 's nachts wakker maken?

"Ambachtelijk bereide bitterkoekjesvla met daarop een dotje echte slagroom. Het is weliswaar niet een Fries streekproduct, maar bevat wel een belangrijk ingrediënt uit onze provincie, namelijk melk. En op de tweede plaats komt een lekker stukje oranjekoek. Niet uit de supermarkt, maar van de echte bakker en uiteraard ook dit met echte slagroom."

Waarom moeten mensen op 20 maart op jou stemmen?

"Veel senioren en ouderen voelen zich in de steek gelaten en zoeken erkenning voor wat voor hun van belang is: wonen, werkgelegenheid, recht op zorg, goed openbaar vervoer; kortom een goede leefomgeving en veiligheid."

"En bovendien: een stem op 50PLUS hier is ook een stem op 50PLUS in Den Haag. Via de Provinciale Staten kiezen we ook de Eerste Kamer. Met een versterkt 50PLUS in Den Haag kunnen we allerlei onzalige plannen van dit kabinet rondom pensioen en AOW tegenhouden."