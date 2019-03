Theun Wiersma: "Ik bin foar gelikense kânsen foar elkenien"

Theun, sizze wy do of jo?

"Beide mei fan my."

Wêrom bisto listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"De âlderein fertsjinnet it dat ien opkomt foar harren belangen. Njonken AOW en pensjoen binne dat bygelyks goed en betelber wenjen, soarch, berikbere wurkgelegenheid en mobiliteit. Ik bin hikke en tein yn Fryslân en op 'e hichte fan de problemen en tema's dy't der yn de provinsje Fryslân spylje."

"Ik fiel my tige motivearre om 50Plus yn de provinsjale steaten te fertsjintwurdigjen. Ik kin it ferskil meitsje om't ik in ferbiner bin. Ik wol it tegearre dwaan, mei âlderen, mar it leafst ek mei de jongerein yn ús provinsje. Dat betsjut minsken derby belûke, harkje nei wat der libbet en dêr wat mei dwaan."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Ik bin foar gelikense kânsen foar elkenien en solidariteit stiet by my heech oanskreaun. Wim Kok is dan ek in foarbyld foar my. Hy wie in echte sosjaal-demokraat en in man dy't ticht by de gewoane man/frou stie. Ik wie eartiids ek altyd in stimmer op de Partij van de Arbeid, mar ha dat geandewei loslitten."

"Foar myn gefoel kaam dizze partij nammentlik hieltyd minder op foar bepaalde lagen fan de befolking. Ik woe de oandacht wer mear rjochtsje op de minsken yn ús maatskippij, wol besjen út it eachweid fan de senior, de âlderein."

Wat is it earste dat der feroaret as dyn partij yn it kolleezje komt?

"Derfoar soargje dat der wier omtinken komt foar de problematyk fan senioaren en âlderein yn ús maatskippij. Yn wiken en yn de doarpen. En derom der foar soargje dat der in deputearre komt dy't âldereinbelied spesifyk yn syn/har portefúlje hat.