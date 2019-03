Opromaksje op Rottum: "We gaan door zolang het nodig is"

It briedseizoen begjint hast en foar dy tiid moatte de eilannen sa skjin mooglik wêze, fertelt Jaap Kloosterhuis fan Steatsboskbehear. "Zoals we verwacht hadden, lag er allemaal nieuw spul dat eerst in zee dreef. De troep is langzamerhand in kleinere stukken uit elkaar gevallen. Voordat het broedseizoen begint, willen we alles goed proberen op te ruimen. Half augustus komen we weer. We gaan door zolang het nodig is."

Rottum bestiet út de sânplaten Rottumereach, Rottumerplaat en Suderdúntsjes. Der libje in soad bisten. "Het zijn letterlijk eilanden van rust", leit Kloosterhuis út. "Ze zijn onbewoond en er komen nauwelijks mensen. Dat is ook de bedoeling, waardoor de vogels daar in alle rust kunnen broeden. Trekvogels bivakkeren er tijdelijk."

"Niet voor niets MSC Zoe-rámp"

Wat is de skea fan de kontenerramp op Rottum? "Het probleem is dat de troep langzamerhand uit elkaar valt en het door de dieren voor voedsel wordt aangezien. Zo komt het in de voedselketen terecht. Daar hoort dat spul niet. We noemen het niet voor niets de MSC Zoe-rámp, want dat is het. Er zullen de komende maanden zeker en misschien wel jaren nog voortdurend spullen aandrijven, vooral op de Waddeneilanden. Dat zullen we steeds weer moeten opruimen."