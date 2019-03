Jong SC Hearrenfean yn lykwicht tsjin Jong Go Ahead Eagles

De beloften fan SC Hearrenfean binne moandeitejûn yn Deventer net fierder kommen as in 0-0 lyk spul tsjin Jong Go Ahead Eagles. Dochs wie it gjin teloarstellende wedstriid yn de ferliezerspûl, want it publyk seach twa sterke ploegen dy't inoar goed yn lykwicht holden.