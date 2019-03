Oranjeliuwinnen ferlieze ek twadde duel yn striid om Algarve Cup

Flak foar rêst kaam Poalen op in 1-0 foarsprong troch in doelpunt fan Agnieszka Winczo. Yn it doel by Nederlân stie net Loes Geurts, mar debutearjend keepster Lize Kop. Sisca Folkertsma wie yn it lêste kertier fan de wedstriid de wiksel foar Sherida Spitse. Oan beide kanten waard in doelpunt ôfkard fanwege bûtenspul.

Bûnscoach Sarina Wiegman Wiegman hie ferskate debutearjende fuotbalsters opsteld. Wiksels yn de einfaze troch spylsters mei mear ûnderfining koene neat mear oan de stân feroarje.

Troch de nederlaach tsjin Spanje wie Oranje al kânsleas foar de finale.