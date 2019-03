Nij bereiningsferbod Wetterskip Fryslân wurdt nei alle gedachten folle pleatsliker

Tineke de Vries fan boere-organisaasje LTO dielt de soargen fan it wetterskip. "Dizze winter hat it ek net folle reind", seit Tineke de Vries. Mar De Vries moat net tinke oan in nij bereiningsferbod. "Ik hoopje dat dat it lêste is dat it wetterskip betinkt." Foar de langere termyn hopet it wetterskip dat boeren ek sels maatregels nimme om wetter te bewarjen en suniger mei wetter om te gean. Dy techniken binne yn ûntwikkeling, mar kinne allinnich de problemen mei in nije perioade fan drûchte net oplosse.

De Vries hopet dêrom dat 2019 klimatologysk in 'gewoan jier' wurdt, mei ek yn de maaitiid en simmerdeis geregeld in reinbui. "In bytsje in gewoan jier is foar elkenien fierwei it bêste." Van Erkelens hopet dat ek, mar doart dêr net op te rekkenjen. De dykgraaf is al 25 jier yn funksje en hat earder net sa'n lange perioade fan delslachtekoart meimakke. "Een natte winter hoort het tekort weer aan te vullen, maar dat is deze winter niet gebeurd."