Wa betellet it opromjen fan de rotsoai fan de kontenerramp?

Skea foar de fiskers rint al yn de tonnen

De garnalefiskers ha benammen skea oan de netten. "In skip fisket mei sleepnetten fan sa'n njoggen meter lang oan beide kanten", leit Durk van Tuinen fan de Nederlandse Vissersbond út. "It risiko bestiet dat sa'n net yn in kontener hingjen bliuwt. Ien sa'n net kostet al 3.000 euro en der is al fyftich kear melding makke fan sokke skea. Mar as it hiele túch stikken is dan hast it oer 10.000 euro."

Der is in soad ûndúdlikheid by de fiskers. "We witte net krekt wat de posysje fan de konteners is. Mar we kinne der ek net weibliuwe, want de fiskers moatte ek har jild fertsjinje."

Yn Fryslân binne fyftich kotters. Mei elkoar hat it bûn sa'n 50 oant 60 meldingen krigen. "De skea is al berekkene op sa'n twa-en-in-heale ton skea. En we binne noch mar twa moannen ûnderweis en dan moat it echte fiskersseizoen noch komme."

It bûn hat al ferskate claims yntsjinne by de reder. "Fan in tal ha we befêstiging krigen dat dy binnenkaam binne. Mear net."

Hy hat noed oft der jild komt. "We moatte sjen oft der wat weromkomt, mar dat giet oer jildlike skea, mar it is ek gefaarlik. As netten heakje yn in kontener, moatte de fiskers dy yn waar en wyn wer losmeitsje."

Mei oare organisaasjes sil it bûn in folgjende stap beprate om in plan fan oanpak te meitsjen.