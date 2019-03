Slotstik shorttrackseizoen is 'Wedstriid fan de Wike'

Der binne nochal wat Friezen dy't diel útmeitsje fan de seleksje foar it WK shorttrack. Njonken Schulting rydt ek Rianne de Vries yndividueel en fansels ek yn de relay. By de manlju is Itzhak de Laat de iennige Fries dy't yndividueel rydt. Op de relay komme Daan Breeuwsma, Dennis Visser en Jasper Brunsmann dêr mooglik noch by.

"Der is genôch kâns op medaljes", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Op de yndividuele ôfstannen is Schulting fansels dé favoryt, lykas by de allroundtitel. Se hat sa'n topseizoen en dit moat de kroan dêrop wurde."

Fan freed ôf is it wrâldkampioenskip shorttrack live te folgjen by Omrop Fryslân op de radio en op ynternet yn in liveblog. Boppedat sjogge we alle dagen foarút op Facebook.