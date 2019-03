Mobyl stimlokaal moat ynwenners Súdwest-Fryslân nei de stimbus krije

De gemeente seit dat it ridende stimlokaal in ekstra service is, foaral foar de ynwenners dy't oars net stimme soene. It is in ludike manier om te besykjen de opkomst heger te krijen. By de foarige steateferkiezings en wetterskipsferkiezings gie goed 55 persint fan de minsken yn Súdwest-Fryslân te stimmen.