Jessie Kroon brûkt al fjouwer jier gjin plestik: "Zero waste werkt verslavend"

Neffens de susters hâlde je it makliker fol as je sjogge nei wat helber en komfortabel is. Se binne sels yn 2014 begûn mei it ûndersyk nei plestik produkten: "We zijn begonnen met onze boodschappen, dus we gingen kijken of we dingen zonder verpakking konden krijgen, of we ze in onze eigen bakjes en zakjes konden doen en of we ze in een andere of grotere verpakking konden krijgen. Inmiddels hebben we het eigenlijk naar alle aspecten van onze leefstijl doorgetrokken."

Yn it begjin wie dit noch in protte wurk. It boek is foaral bedoeld om oaren dat wurk te besparjen.