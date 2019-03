Gemeente Noardeast-Fryslân: 'Wy hjitte net NEF'

Mar yn Noardeast-Fryslân sit ek in wurk-learbedriuw dat NEF hjit en as de ôfkoarting NEF brûkt wurdt om de gemeente oan te tsjutten, kin dat foar betizing soargje. En dat wol de gemeente graach foarkomme.

Wat dan wol?

Noardeast-Fryslân brûkt sels oare ôfkoartingen: Noardeast of gemeente Noardeast, of, noch koarter: NF of gemeente NF.