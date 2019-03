F2-koereur Nyck de Vries út Snits einige foarich seizoen mei it Italiaanske Prema Powerteam as fjirde yn it einklassemint. Dit jier sil er mei team ART Grand Prix op jacht naar de haadpriis, sadat er wis is fan promoasje nei Formule 1.

Op en top Frysk

De Vries is wiis mei de stipe fan it Fryske bedriuw, "want ik ben en blijf op en top Fries."