Problemen yn Warkumer swimbad De Rolpeal wurde gau ferholpen

It is hiel waarm, en dat komt troch de hege luchtfochtichheid. It is hast 30 graden. "Een van de luchtbehandelingskasten op het dak is stuk waardoor de circulatie niet goed werkt", leit bedriuwslieder Martin Doef út. "Personeel krijgt hoofdpijn en last van de luchtwegen. Hun gezondheid gaat voor."

It is wol spitich, want hy hat allegear groepen ôfsizze moatten. Hy hopet dat it mar in pear dagen duorret. "Er moeten onderdelen komen, en hopelijk komen die morgen."