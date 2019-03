Romke de Jong: "It is tiid foar ferjonging yn de Steaten"

Romke, sizze wy do of jo?

"Do fansels, ik bin krekt wat âlder as tritich jier."

Wêrom bisto listlûker wurden? Wêr kinsto it ferskil meitsje?

"Ik fyn it wichtich dat elkenien meidwaan kin yn Fryslân. Nei acht jier yn de gemeenteried fûn ik it tiid foar in nij perspektyf. Yn de Steaten sjoch ik foar ús partij in soad kânsen lizzen de kommende jierren. Foar de feangreide, mar ek foar mear jild foar kultuer."

Wa is dyn grutte politike foarbyld? En wêrom?

"Dochs wol Gerrit Ybema; in sterk politikus yn it lân en hiel belutsen by Fryslân."

Wat is it earste dat der feroaret as dyn partij yn it kolleezje komt?

"Dat klimaat in spearpunt wurdt. Wy moatte no wurkje oan de takomst fan Fryslân. Oan ús lânskip, de fûgels en de natuer."