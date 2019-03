Drokte op bouplak fan it nije Marijke Hiem

Domoatika

Der wurdt stevich ynset op domoatika; technology om bewenners sa selsstannich mooglik libje te litten. "Tink oan in horloazje om te sjen wêr't in bewenner is", jout Van der Hof as foarbyld.

Yn it nije gebou komme tsien wengroepen, mei elk njoggen sliepkeamers en in hûskeamer. De hofkes binne skeakele en bringe minsken nei ferskate lokaasjes, mar sûnder dat bewenners ferdwale kinne. "Dizze minsken ha ferlet fan struktuer. Dêr besykje wy foar te soargjen", fertelt Ronald van der Meer, adviseur fan it nijbouwprojekt.