Rappe help by in hertstilstân hieltyd better regele yn Fryslân

Benammen yn Ljouwert en Súdwest-Fryslân is de dekking goed. Ek op de Waadeilannen binne der genôch AED's en helpferlieners oanwêzich. Fan alle provinsjes yn Nederlân stean Noard-Brabân, Gelderlân en Limboarch der it bêste foar.

Oerlibbinsgkânsen

Alle jierren krije sa'n 17.000 minsken yn Nederlân in hertstilstân. As der binnen 6 minuten start wurdt mei in reanimaasje is de oerlibbingskâns it grutste.