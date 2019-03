Fryske Steateleden yn middenmoat as it giet om oanwêzichheid by fergaderingen

Harry Balgobind fan de PvdA miste acht kear in fergadering. Hy wie siik en hat him yn maaie 2018 ferfange litten. Ek Pieter Kraaima (SP) hat acht kear ôfwêzich west. Hy is noch wol aktyf as Steatelid.

Lanlike sifers

Yn Fryslân binne de PvdA en de SP de partijen dy't per sit de measte stimmingen mist ha. Fan de PvdA wie 21 kear in lid ôfwêzich by de fergadering. Fan de SP 13 kear. Ek lanlik stean de SP en de PvdA heech yn it absinsjelistje. Dêr wurde se allinnich oertroffen troch de lokale partijen en de ChristenUnie/SGP.