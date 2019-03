Sven Kramer tredde op WK allround, Douwe de Vries fjirde

Sven Kramer is foar de tolfde kear yn syn karriêrre op it poadium einige op in WK allround. De Fries, dy't njoggen kear kampioen waard, pakte yn Calgary in brûnzen medalje. Douwe de Vries waard fjirde. De titel wie foar Patrick Roest, dy't ek de ôfslutende 10.000 meter wûn.