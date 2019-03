Brûns Antoinette de Jong op WK allround, Ireen Wüst njonken poadium

Op de 5.000 meter yn de Olympic Oval ferbettere Sáblíková boppedat har eigen wrâldekôr: 6.42.01. Dat is 0.65 rapper as de âlde rapste tiid ea. Takagi, foarich jier wrâldkampioene, hie foar de lêste ôfstân noch in foarsprong fan 14.99 sekonde, mar se hie úteinlik 20.71 sekonde mear nedich as Sáblíková op de 5.000 meter.

De Jong relatyf flak

De Jong waard op de 5.000 meter fiifde yn 6.56.26, in persoanlik rekôr. Se seach har rondetiden stadichoan oprinnen, mar net te bot. De lêste acht rûntsjes sieten allegear tusken de 33.1 en 33.6.

It is de twadde kear dat De Jong brûns pakt op in WK allround. Yn 2016 slagge har dat ek. De ôfrûne twa jier einige de 23-jierrige Rottumse as fjirde.

Te rap de 33'ers yn

Wüst siet mei Takagi yn de lêste rit. Sy begûnen noch stabyl, mar giene te rap de 33'ers yn. Wüst (6.59.80) en Takagi (7.02.72, noch wol in persoanlik rekôr) einigen as sânde en achtste op de 5.000 meter. Wüst waard dêrtroch yn it klassemint noch passearre troch Carlijn Achtereekte.