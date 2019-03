Kramer rydt goede 1500 meter, mar sjocht Roest en Pedersen útrinnen

De 1500 meter waard wûn troch Sverre Lunde Pedersen út Noarwegen. Hy sette in tiid fan 1.43.11 del. Patrick Roest waard twadde yn 1.43.31. De kopposysje yn it klassemint is noch foar Roest. Pedersen stiet twadde.

"In misserke is sa makke"

"Ik bin net ûntefreden", sei Kramer nei de 1500 meter. "De 'schoonheidsprijs' fertsjinne it net, mar dat hoecht ek net altyd."

Kramer stiet, mei noch ien ôfstân te gean, op it tredde plak. Syn efterstân op de 10.000 meter is 18.26 sekonde op Roest en 13.72 op Pedersen. Hy liket dus kânsleas foar de titel, mar: "In misserke is sa makke. Elkenien makket wol wat misserkes op dizze baan. It gat is hiel grut, mar ik ryd foar wat ik wurdich bin."

Douwe de Vries stiet wer goed tsien sekonden efter Kramer.